Arte callejero, música y danzas urbanas para un cálido fin de semana

Un gran despliegue de música en vivo, breakdance, regeaton, pop dance, trap y graffitis convergerá por primera vez en “NQN STYLE” durante tres jornadas, desde mañana a las 21 y hasta la media noche del domingo dentro y fuera de las instalaciones de la Municipalidad de Avenida Argentina y Roca.

Se trata de una nueva iniciativa del programa “Municipio de Puertas Abiertas” de la secretaría de Ciudadanía a cargo de Luciana De Giovanetti.

De Giovanetti destacó que esta iniciativa se enmarca dentro de la política pública de inclusión que lleva adelante el intendente Mariano Gaido, en este caso apuntando a que “vecinos y vecinas de nuestra ciudad puedan disfrutar de espectáculos musicales y muestras artísticas todos los fines de semana y a la vez generar espacios de difusión para los artistas locales”.

En cuanto a la programación, recordó que es gratuita e informó que mañana desde las 21 hasta la medianoche se presentará el elenco de la Academia Mabel Aguirre, seguida por TGS, Gita MC, Argentina Music, Z. Blees y Astor Lvas.

Aclaró que el sábado el espectáculo iniciará más temprano, a las 18 y hasta las 1, indicó, “NQN STYLE” a partir de las 18 y hasta las 21. Estarán Pujana Mc vs Ckaa; Fleka vs Aristo; Metamorfosis; Crew; Towi; Reina Mc VS FILO y Z. Blees vs Pelah.

De Giovanetti indicó que la actividad culminará el domingo, desde las 21 a las 24, con la presentación de Martina, seguida de Muma; Girly Style; Weskill y Ezernandez.